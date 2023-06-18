افتتحت شركة أرامكو أول مدرسة لها في الخبر في عام 1940م في منزل مستأجر من أحد سكان الخبر، كما افتتحت مدرسة لتعليم القراءة والكتابة للبنات.

وتوسعت الشركة لاحقا ببناء فصول إضافية من سعف النخيل ( برستيات ) في ذات العام الذي كان قبل نحو 83 عاماً .

يذكر أن أول مدرسة حكومية تم انشاؤها في الخبر كان في عام 1941م، وكان اسمها المدرسة الابتدائية الأولي ومن ثم سميت حاليا مدرسة معاذ بن جبل وتقع في حي الخبر الشمالية.

وكانت بداية الخبر الحقيقية في العام 1935م عندما بدأت شركة البترول التنقيب عن النفط في الظهران وتصدير النفط المكتشف عبر فرضة الخبر، وقبل هذا التاريخ لم تكن الخبر سوى صنادق وعشش صغيرة متناثرة هنا وهناك، ولكن بعد تصدير النفط الذي ساهم في نموها لمركزها الكبير، شهدت بعد ذلك مرحلة آخرى من النمو.