كشف الإعلامي ولاعب كرة القدم المصري السابق أحمد حسام ميدو، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، عرضًا مميزًا من النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية، بأن الشناوي يملك عرضا من الأهلي، ويريد الخروج معارًا لمدة موسم، لافتًا أن الشناوي طلب من محمود الخطيب بشكل رسمي وشخصي، خوض التجربة في المملكة إعارة لمدة سنة، مقابل إنه يجدد موسمين، والخطيب وعده بالتفكير في الأمر.

وقال:” أن الشناوي شايف إن دي فرصة مناسبة في ظل حصول مصطفى شوبير على الفرصة وتألقه بالفعل.”