تخلت عائلة عن كنز ثمنه 1.7 مليون دولار بعد عثورهم على800 ألف بنس معدني في قبو منزل عائلي قديم.

وشرع الزوجان في البحث عن بنس واحد تبلغ قيمته اليوم 1.7 مليون دولار، لكنهما استسلما بعد ساعة واحدة وأدرجا العملات للبيع بالكامل مقابل 25 ألف.

وكان جون رييس وزوجته يقومان بإخلاء منزل العائلة القديم في لوس أنجلوس، حين عثرا على في القبو على حوالي 800 ألف بنس نحاسي مخبأة، تعود إلى والد زوجة رييس قبل وفاته، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وأكد الزوجان أن كمية النقود المخبأة كانت كبيرة، لدرجة أن الأمر استغرق يوما كاملا لإزالتها من القبو.

وبعد العثور على هذا “الكنز”، اتصل رييس بأقرب فرع لبنك “ويلز فارغو” لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات، لكن المديرة قال إنه لا توجد مساحة كافية في الخزنة.

وعند سماعها عن حجم الكنز، قالت مديرة البنك إنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية، حيث “من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار”.