قامت الهيئة العامة للإحصاء، بإصدار النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2022 مقارنةً بشهر مايو 2023م.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وسلّط التقرير الضوء على السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع مقارنة بالتي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (لبن زبادي روب “الصافي”، وحليب أطفال حديثي الولادة “سميلاك1″، وقهوة سريعة التحضير “نسكافيه”، وحليب سائل معلب “بوني”، وحليب بودرة معلب “نيدو”، وبن حب / لقمتي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعًا.

بينما كان (طماطم محلي، وهيل أمريكي، وبطاطس وسط محلي، وعنب محلي، وطماطم مستورد) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

وسجلت السلع غير الغذائية والخدمات: (حفائظ أطفال محلية “بامبرز”، وصابون بودرة للملابس “تايد”، ودواء غسيل مبيض للملابس كلوركس، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وشقة مفروشة، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب أطفال) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار.

والأكثر انخفاضًا كان (إصلاح سيارة “ميكانيكا”، وكشف طبيب أسنان، وإقامة بالفنادق).