تشارك الفنانة إلهام علي في بطولة مسلسل “جريمة قلب” ، برفقة لبنى عبد العزيز، عزيز بحيص، محمد علي، فاطمة الشريف، أسماء الفهد، سارة الجابر وغيرهم، من كتابة سونا تنسي وسما تنسي، وإخراج هاكان أرسلان.

وتخوض إلهام علي التي تقوم بشخصية (ريتال) مع صديقتيها أبرار وسيدرا رحلة تسلّق تحصل خلالها جريمة قتل تقع ضحيتها أبرار، وتحمّل ريتال نفسها المسؤولية، فتدخل في دوامة من عذاب الضمير وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتقرّر التكفير عن هذا الأمر.

وتقول إلهام علي: “تقديمي شخصية ريتال في هذا العمل، جاء من باب كسر النمطية والظهور بصورة جديدة على المشاهد، خصوصًا بعد نجاحي في عمل يحمل شكلًا آخر في العام الماضي، من منطلق حرصي على منافسة نفسي أولًا”.

ولفتت إلى أن “عنوان المسلسل هو “جريمة قلب”، ويطرح علامة استفهام حول ما إذا كان كل ما تراه العين هو الحقيقة فعلًا أم ثمة شيء آخر خفي وراء الأقنعة؟”.

وتابعت: “ريتال لا تشبه إلهام أبدًا، وهذا ما شجَّعني على تحدّي نفسي وقبول العمل الغني بالتفاصيل والمليء بالتشويق”.

وأضافت: “جميع أعمالي السابقة، كان في شخصياتها ما يشبه إلهام علي، سواء في تفكيرها أو شكلها، لكن ريتال بعيدة كل البعد عني، وقد درستها بشكل كبير من خلال القراءات وعلى أرض الواقع، واطّلعت على الجوانب الطبية للشخصية لمدة ثلاثة أشهر، فأثرت عليّ وأدخلتني مرحلة من الاكتئاب لقسوتها، وكان التحدي الحقيقي في تقديم شخصية لا أعرفها، وأكتشفها شيئًا فشيئًا، حيث أن ثمة لعبة نفسية عالية، جعلتني أتعاطف معها، وفي الوقت نفسه حقدت عليها لأن الإنسانية أحيانًا تكون ظالمة، وهذا من منظور الشخصية وليس من منظوري الشخصي”.