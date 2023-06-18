أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عن توفر وظائف شاغرة؛ بمقر المركز بمدينة الرياض.
وأوضح أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- أخصائي أول – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.
2- أخصائي – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.
3- مدير – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.
وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي :
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– العلاقات الدولية.
– الاقتصاد.
– العلوم السياسية.
– الأعمال التجارية الدولية.
– الدبلوماسية.
– السياسة العامة.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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