أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عن توفر وظائف شاغرة؛ بمقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- أخصائي أول – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.

2- أخصائي – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.

3- مدير – شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي :

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– العلاقات الدولية.

– الاقتصاد.

– العلوم السياسية.

– الأعمال التجارية الدولية.

– الدبلوماسية.

– السياسة العامة.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .