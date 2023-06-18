كشف الأب الأردني الذي شارك ابنته رقصتها على المسرح داخل المدرسة خلال حفل تخرجها كواليس الفيديو الذي اشتهر فيه هو وابنته، بعد أن كانت ترقص بمفردها بسبب غياب زميلها الذي كان من المفترض أن يشاركها الرقص.

وقال الرقيب في إدارة حماية الأسرة والأحداث بمديرية الأمن العام أحمد غليلات عبر حديثه لإذاعة الأمن العام، أن تصرفه كان لا إراديا اثناء صعوده المسرح حيث كان يؤدي مجموعة من الاطفال رقصة بشكل زوجي “بنت وولد” الا ان ابنته أرياف كانت لوحدها وذلك بسبب تغيب زميلها لظرف طارئ.

وقال والد الطفلة، انه حضر لتخريج طفلته، وفي ذلك الوقت شعر انها كانت مكسورة وبتصرف لا إرادي صعد الى المسرح ووصل اليها قبل ان تشعر بالانكسار او أن يتسلل الحزن إليها، حيث مسك بيدها وطمأنها ألا تخاف وانه يقف الى جانبها، معبرا عن سعادته عند صعوده الى مسرح المدرسة الى جانب ابنته أرياف، حيث اقيم حفل تخريج لطلبة الروضة.

وقالت الطفلة ارياف، انها شعرت بالضيق لوهلة لأنها كانت تقف بمفردها على المسرح وسط زملائها الذين يرقصون ويفرحون حتى وصل والدها اليها، مؤكدة انها كانت سعيدة بحضور والدها وقالت له “انت حبيبي .. بحبك”.

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