تستقبل السوق الرئيسية “تداول”، إدراج أسهم شركة جمجوم للأدوية بعد غد الثلاثاء، مؤكدة أنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 4015 وبالرمز الدولي SA15QGU1UNH6، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأفادت تداول بأنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ويُذكر أن جمجوم للأدوية قد طرحت 30% من من أسهمها للاكتتاب العام في سوق المملكة بسعر 60 ريالاً للسهم.

ووصلت تغطية الأفراد للاكتتاب 11 مرة، إذ تم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل فرد، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريباً بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وحدد السعر النهائي للسهم في اكتتاب “جمجوم فارما” عند 60 ريال للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار أميركي) عند الإدراج.