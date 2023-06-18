قامت شركة الخطوط السعودية بصبغ أحدث طائراتها من طراز B787-10 دريملانير تسجيل HZ-AR32 بصبغة الثمانينات.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر :” أخضر المجد والعز بين ماضٍ عريق ومستقبل عظيم، انتظرونا قريبًا في اليوم الوطني.”

ويأتي ذلك الأجراء تقديرًا واعتزازًا بماضي الوطن العريق، حيث كان يتميز شعار الخطوط السعودية في الماضي بظلال رمادية صامتة من اللون الأخضر بجانب كلمة “ السعودية”، مع وجود سيفين متقاطعين وشجرة نخيل .

والجدير بالذكر أن الطائرة حاليًا توجد في مرافق شركة “بوينج” لصناعة الطائرات.