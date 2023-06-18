كشفت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن إطلاق أول خط للرحلات البحرية السياحية الخاص بها تحت مسمى “أرويا كروز” للرحلات البحرية السياحية.

ويُشار إلى أن إطلاق الشركة لخط الرحلات البحرية السياحية “أرويا كروز” يأتي نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الرحلات البحرية السياحية في مواسم “كروز السعودية” الثلاثة الماضية على متن السفن العالمية، التي صُممت لتعكس قيم الإلهام والاحترام والثقافة والحفاوة التي تتميّز بها المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “كروز”، لارس كلاسن، أن إطلاق خط “أوريا” يُمثل خطوة تاريخية مهمة في سعي “كروز” للعمل على تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، واستقبال 1.3 مليون سائح لاستكشاف المملكة عبر البحر بحلول عام 2025، مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير المنظومة السياحية.

ومن جانبه، أفاد بأن خط “أرويا كروز” للرحلات البحرية السياحية، سيكون تابعاً لمحفظة مشاريع “كروز السعودية”، وقد أُخذ في الحسبان أثناء تصميمها وتخطيط مرافقها ومساراتها ما يبحث عنه السياح المحليون.

والجدير بالذكر أن إطلاق “أرويا كروز” سيُسهم في توفير الفرص الوظيفية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرحلات البحرية السياحية والجولات الاستكشافية والخدمات ومرافق الضيافة وغيرها، وهو ما يصب في إستراتيجية كروز، من حيث توفير خمسين ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.