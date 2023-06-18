أثار وزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات بطريقة مناداته لمسن ستيني، بطريقة وصفت بالإستعلائية والفوقية.

وقال الوزير للمسن “إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه”.

جاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.