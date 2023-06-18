أثار وزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات بطريقة مناداته لمسن ستيني، بطريقة وصفت بالإستعلائية والفوقية.
وقال الوزير للمسن “إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه”.
جاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.
لو أن اللي محاجيه بنية شقرا و مسبله شعرها جان حجيه إلها تغير مية و ثمان وعشرين درجة و بكل ذرابة و لطافة يحاجيها !! ولك شو هاي الوزير ماكو ركة ولا حنية يتعامل بيها ويا هالشيخ الجبير 😤😡😤