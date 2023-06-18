تفاجأ أحد لاعبي ألعاب الكومبيوتر بعدما حلق رأسه أثناء بث مباشر من أجل المشاركة في عمل خيري عندما اكتشف وجود فجوة في جمجمته في مكان وجود سماعات الرأس الخاصة به.

وشعر Streamer Curtoss بحالة من الصدمة بعدما شاهد تجويفاً أعلى جمجمته ناتج عن ارتدائه لسماعات الرأس لفترة طويلة.

كما أن العديد من اللاعبين الآخرين تضامنوا مع الشاب وحلقوا رؤوسهم ليظهر تأثير ارتداء سماعات الرأس على جمجمتهم لأكثر من 14 ساعة.

ويشبه رأس اللاعب بعد إزالة سماعات الرأس مثل العلامات التي تتركها النظارة على الوجه بعد إزالتها.

ولتخفيف هذا التجويف والتخلص منه، يمكن للاعبين الضغط أو تدليك المنطقة عند اكتشاف هذا الانبعاج. أو الاستحمام بالماء الساخن الذي من شأنه أن يساعد الجلد على العودة إلى طبيعته.