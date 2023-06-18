تمكنت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تحقق شعبية كبيرة داخل العديد من الأسواق العالمية والعربية، لما تقدمة من طرازات متنوعة سواء كانت هيكليًا أو من ناحية التجهيزات الفنية، ومن أشهرها النسخة العائلية “أوكافانجو” موديل 2023.

وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1500 سي سي، رباعي الإسطوانات، بقوة قدرها 190 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

وتتميز السيارة جيلي أوكافانجو بنظام المساعدة على تسلق التلال، وحساسات ركن أمامية وخلفية، محدد سرعة، خاصية التحكم في الجر، بالإضافة إلى متابعة ضغط الاطارات ووسائد هوائية للحماية وكاشف التصدم، مكابح ABS ونظام المانعة للانغلاق.

وجاءت السيارة أيضًا بمصابيح ترحيب، ونظام صوتي مميز، وشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومقاعد من الجلد ونظام رؤية ليلية.

وتتوفر السيارة في المملكة بسعر يبدأ من 83.375 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 91.425 ريال، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 98.325 ريال.