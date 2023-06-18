حدد لاعب مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، وجهته المقبلة بأنها ستكون مع الهلال أو مانشستر سيتي، وذلك بعد صعوبة إتمام الصفقة مع فريق برشلونة الإسباني.

ويرغب لاعب مانشستر سيتي في الذهاب إلى برشلونة، لكنه لم يتلق عرضا بعد، لكنه يعتقد أن وجهته المقبلة ستكون مع الهلال أو الاستمرار مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال إلكاي جوندوجان، في تصريحات صحفية على هامش تتويجه مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا: “لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبلي حتى الآن”.

يذكر أن تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن نادي الاتحاد يهتم بضم اللاعب صاحب الـ 32 عاماً.