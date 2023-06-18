كشف صندوق الاستثمارات العامة عن أحدث استثماراته النوعية في قطاع الرعاية الصحية.

وأعلن الصندوق عن استثماره بإنشاء شركة “لايفيرا” المتخصّصة في الصناعات الدوائية بهدف القيام بدور حيوي في تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية المحلي وتطويره وتوفير فرصٍ مهمةٍ للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن “لايفيرا” على تصنيع الأدوية وتخزينها احتياطياً وتوريدها عبر تطوير منشآت تصنيعٍ عصريةٍ بتأسيس شراكات محلية وعالمية.

يذكر أن استثمار الصندوق يأتي لتمكين المملكة من تحقيق الريادة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر دعم تطوير الأدوية والعلاجات المتقدمة وتسهيل الوصول إليها.