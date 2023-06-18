توصل نادي الهلال توصل لضم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن نيفيز، البالغ عمره 26 عاما، سينتقل إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

ويترقب نيفيز، الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون العام المقبل، الاتفاق مع الهلال على الشروط الشخصية للعقد، حيث أن لاعب بورتو السابق كان ضمن اهتمامات برشلونة.

يذكر أن نيفيز، الذي شارك مع البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر، انضم إلى ولفرهامبتون عام 2017 من بورتو وشارك في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم.