كشف المركز الوطني للأرصاد عن توفير خدمة تتيح متابعة حالة الطقس في المشاعر المقدسة.

وذكر المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن المركز يتيح متابعة حالة الطقس على مدار الساعة عبر خاصية البث المباشر لأجواء مشعري منى وعرفة.

وأضاف أن الخاصية توفر معلومات بمعلومات وعناصر الطقس لتمكين الجميع من متابعة أجواء المشاعر أول بأول.