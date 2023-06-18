حصل منتخب إيطاليا لكرة القدم، على الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز 3-2 على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ومنح فيدريكو ديماركو التقدم لإيطاليا عبر تسديدة قوية في الزاوية البعيدة، بعد 6 دقائق من البداية، وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.

وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68، لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفاً ثانياً لهولندا قبل دقيقة واحدة من النهاية.