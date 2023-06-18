أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن طريقة طلب صرف تعويض ساند 1444 للعاطلين عن العمل.

وأوضحت العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية، خطوات طلب صرف تعويض ساند 1444 والتي تبدأ بتسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد – ثم اختيار أيقونة التعطل عن العمل -ثم اختيار أيقونة (طلب ساند)، يلي ذلك إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب.

يذكر أنه من شروط التسجيل في ساند، أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع للمشترك، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.