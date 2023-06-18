طرحت هيئة السوق المالية وظائف شاغرة بعدة مسميات لحملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الهيئة المسميات ومنها أخصائي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، أخصائي إدارة الأبحاث، وأخصائي (إدارة المشتريات والعقود.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة تشمل إدارة الأعمال، والمحاسبة، والاقتصاد، والإدارة المالية، والمالية، مشرطة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، واجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، وتوفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا

