شهدت الكويت اليوم صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا.

وضمت تشكيلة الحكومة طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

كما ضمت التشكيلة سعد حمد البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وفهد علي الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.