مازح الفنان فايز المالكي، اليوم الأحد، ابنه راكان، وذلك بالتزامن مع يوم الأب العالمي.

وغرد فايز المالكي موجها حديثه لابنه، قائلا: اليوم، يوم الأب، اكتب شيء حلو وحط صورة لي وكذا، عشان ما أعطيك الوجه الثاني، وياريت صورة بفلتر تكون حلوة، عجل علينا”.

ورد راكان على والده بقوله: “أنا ما فهمت وش تبي الحين”، ليرد الأخير قائلا: “ابي اشوفك يابن الكلب علشان اخليك تعرف ان الله حق ..انقلع”، ومن جانبه رد راكان قائلا: “الله يخليك لنا ولا يحرمنا منك”.

وبخصوص يوم الأب، فإن العرب يحتفلون بهذا اليوم في 21 يونيو من كل عام بينما تحتفل الدول الأوروبية في 19 يونيو.