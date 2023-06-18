تحدثت رائدة الفضاء، ريانة برناوي، عن الأبحاث العلمية التي أجرتها مع زميلها على القرني خلال رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.
وذكرت أن بعض الأبحاث التي أجروها سيتم تحليلها في الأرض من خلال علماء من المملكة، وذلك وفقا لما ذكرته بقناة الإخبارية.
وأكدت أن الغرض من هذه الأبحاث الوصول لنتائج تساعد في تطوير علاجات مستقبلية لخدمة العالم وليس المملكة فقط.
فيديو | رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: الأبحاث العلمية التي أجريناها كانت بقيادة علماء سعوديين وسيتم تحليلها في الأرض#نحو_الفضاء pic.twitter.com/84TLGC0mYQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023
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