تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، لموقف محرج خلال تواجدها بأحد فنادق الرياض، خلال إنذار حريق تجريبي بالفندق.

وظهرت فيفي عبده تجلس على الأرض، حافية القدمين، أمام غرفتها وعلى وجهها علامات الصدمة، حيث اعتقدت أن هناك حريق نشب بالفندق.

وقالت عبده: “لما كنت في الرياض لمعرض أنا عربية الفندق كان عامل انذار حريق تجريبي وإخلاء الطوارئ للمبنى وأنا ماشوفتش الورقة وهنادي بنتي ماقلتليش انا افتكرته حريق بجد.. اسكوزمي بجد ما يوقع الا الشاطر”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده كانت في رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.