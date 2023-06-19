توج منتخب إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزه على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي في المباراة النهائية في روتردام.

ويعتبر هذا هو اللقب الدولي الأول لإسبانيا بعد غياب 11 عاما، منذ تتويج الماتادور بلقب أمم أوروبا 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا، ومن قبلها بعامين اللقب الأغلى في تاريخه وهو كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وكان منتخب البرتغال توج بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية (2018-2019) بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد في المباراة النهائية، بينما توج منتخب فرنسا بالنسخة الثانية 2020-2021 بعد الفوز على إسبانيا 2-1.