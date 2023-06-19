أوضح الأمن العام، اليوم الأحد، عقوبة من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وقال الأمن العام أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والإبعاد من المملكة (إن كان وافدًا) وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وأضاف الأمن العام، أن عقوبة ذلك تشمل أيضا، مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.