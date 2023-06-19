يسعى مسؤولو نادي الشباب، إلى التواصل مع الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد معه.

وأفاد موقع فوت ميركاتو أن هناك محادثات جارية بين الشباب والمدرب كريستوف جالتييه، الذي يغادر منصبه في باريس سان جيرمان بدون شك.

وأوضح أن كريستوف جالتييه سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسم مخيب للآمال بإقصائه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا.

وأضاف الشباب مهتم بفكرة قدوم كريستوف جالتييه للتدريب في دوري المحترفين، وبالفعل بدأت أولى الاتصالات بين نادي الشباب والمدرب الفرنسي، والمفاوضات بينهما تسير في المسار الصحيح.