أعلنت الفنانة راندا عبد السلام، عن صدور حُكم قضائي بحبس الشخص الذي قام بابتزازها وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو إباحية لها، من أجل الحصول على 50 ألف جنيه مصري (1667 دولارا).

وأكدت راندا عبد السلام إن محكمة جنايات الجيزة قضت بحبس المتهم مدة خمس سنوات، كما ألزمته المصاريف الجنائية.

وشاركت عبد السلام متابعيها عبر حساباتها في السوشال ميديا صورة لها رفقة المحامي ياسر قنطوش مع نص الحكم والذي جاء فيه: “حكم رادع لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة، تحصل مكتب المستشار/ ياسر قنطوش المحامي بالنقض على حكم من محكمة جنايات الجيزة لمن تسوّل له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد”.

وأضافت: “أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة ١٧ جنايات والمنعقدة بالكيلو عشرة ونص بحبس المتهم / عمرو أحمد صالح زنباعي بالحبس (خمس سنوات) وألزمته بالمصاريف الجنائية عما نسب إليه من تهديده للمجني عليها/ الفنانة راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها”.

وتابعت التهديدات التي تعرضت لها: “وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطاؤه مبلغ 50 الف جنيه، كما أنه نشر عن طريق شبكة المعلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها”.

وأشارت إلى أن المتهم “أنشأ وأدار حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بقصد ارتكاب الجريمة، كما أنه تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف”.