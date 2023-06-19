أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء المرحلة الثانية من خدمة “حافلات الرياض”، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الهيئة تتضمن إضافة 9 مسارات وتمديد لمسار رقم 11 والمخصص للحافلات ذات المسار المخصص و223 حافلة إضافية تخدم الركاب في العديد من أحياء الرياض عبر 500 محطة ونقطة توقف جديدة.

وجرى إطلاق المرحلة الثانية لحافلات الرياض، تحت شعار “حافلات ـ مسارات ـ محطات أكثر”، التي تهدف للتعريف بالخدمات المتاحة والإضافات التي تم استحداثها في الشبكة، ووصل إجمالي المسارات، 24 مساراً تخدم من قبل 560 حافلة تغطي أكثر من 1100 محطة ونقطة توقف، وتغطي 1120 كيلومتراً من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر.