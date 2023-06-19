غيب الموت الشيف اللبناني رمزي شويري مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وتم إعلان وفاته عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث تضمنت التدوينة مايلي: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الشيف رمزي شويري في بيروت، لبنان، الأحد 18 يونيو 2023”.

يذكر أن الشيف رمزي اشتهر بتقديم عروض تلفزيونية تعليمية حول فن الطهي مع جمهور عربي يقدر بنحو 10 ملايين مشاهد، ليكون أول شيف عربي لأداء عرض طبخ مباشر على التليفزيون، ما فتح الطريق أمام كثيرين آخرين.