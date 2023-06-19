قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي على عدة مناطق .

وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر : لازالت الحرارة حول الى أقل من المعدل السنوي على معظم الوسطى والشمالية والحرار في مجملها أجواء حارة ، وباقي المناطق الحرارةحول المعدل السنوي و أجواء من حارة إلى حارة جدا، ومن هنا يمكن تفسير نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة قبل المناطق الاخرى ومن متوقع ان نشاهد تمور الاحساء والمدينة بشكل ملموس في الاسواق بعد عيد الاضحى لهذا العام .

وتوقع اليوم الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان واليمن، ومتوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية هلى أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية والكويت