قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة بمباشرة عددًا من القضايا الجنائية والإدارية من خلال 3319 جولة رقابية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر:” أنه تم التحقيق مع 253 متهمًا، وإيقاف 141 مشتبهًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وهذا لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. “

وبدورها كشفت أن الموقوفين هم موظفون في كل من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.