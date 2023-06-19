أعلنت شركة كيمائيات الميثانول “كيمانول” عن توقيعها عرضاً ملزماً بهدف الاستحواذ على 84% من حصص شركة “كيماويات الدار”.

وقالت “كيمانول” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن التقييم النهائي للصفقة يتحدد بناءً على نتائج الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة ونتائج المفاوضات مع المقرضين والدائنين والعديد من الشروط الأخرى التي تضمن أثراً إيجابياً للشركة في حال إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأضافت أن العرض يكون ملزم حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 6 أشهر.

واتفق الأطراف على أن يكون تحديد المبلغ النهائي للصفقة بناءً على تحقق عدد من مؤشرات الأداء للشركة موضوع صفقة الاستحواذ.