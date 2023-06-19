أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) لكلا الجنسين من حملة الدبلوم و البكالوريوس.
وأوضح المستشفى المؤهلات المطلوبة:
– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.
وبين الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).
– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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