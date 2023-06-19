أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) .

ودعى المركز السعوديين والسعوديات من حملة (البكالوريوس أو الماجستير) ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم للوظائف.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

– موظف مشتريات (Procuremwnt Officer)

– موظف مالي معاون (Associate Financial Officer)

– موظف برنامج مساعد – عدد 2 (Associate Programme Officer)

– مسؤول علمي – عدد 2 (Scientific Officer)

– ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern)

– مهندس تطوير (Devops Engineer)

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– العلوم الإدارية

– التجارة

– الهندسة (عام)

– القانون

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– العلاقات الدولية

– الأرصاد الجوية

– علم المحيطات

– علوم الأرض

– الفيزياء

– الجغرافيا

– العلوم الطبيعية

– علوم البيئة

– علوم المياه

– الجيوفيزياء

– علوم الغلاف الجوي

– الرياضيات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– تقنية المعلومات

وقال المركز أن الشروط العامة المطلوبة للتقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.

– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.

– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونياً.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الموقع .