أعلن الرئيس التنفيذي لشركات سكوبا الدفاعية فواز العقيل عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في المملكة باستثمار يتجاوز 25 مليارا خلال 20 سنة.

وقال “العقيل” أن الاتفاقية تعد غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط وسوف تعقد بين شركة سكوبا الدفاعية وشركة إيرباص لتوطين صناعة الطائرات المروحية المدنية والعسكرية .

وتوقع صناعة أكثر من 100 طائرة وخلق 8500 فرصة وظيفية ، مؤكداً على أن تلك الخطوة تأتي بدعم القيادة اللامحدود.