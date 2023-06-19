ظهرت طائرة الخطوط السعودية طراز بوينغ 10-787 دريم لاينر الجديدة تسجيل HZ-AR32 في مطار بورتلاند الأمريكي، بثوبها الثمانيني الجديد بعدما أُعيد صبغها لتتزين بشعار الماضي في حقبة الثمانينات الميلادية.

وجاءت الطائرة بثوبها الجديد لتُعيد لنا ذكريات الماضي الجميل المُخلد في أذهاننا، حيث كان يتميز شعار الخطوط السعودية في الماضي بظلال رمادية صامتة من اللون الأخضر بجانب كلمة “ السعودية”، مع وجود سيفين متقاطعين وشجرة نخيل.

وكانت الخطوط السعودية قد نشرت أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر الطائرة بعدما أُعيدت صبغها لترتدي الثوب الثمانيني القديم الذي يعبر عن عراقة ومجد الوطن، وقالت:” أخضر المجد والعز بين ماضٍ عريق ومستقبل عظيم، انتظرونا قريبًا في اليوم الوطني.”

ويأتي ذلك استعدادًا من الخطوط السعودية لتسليم طائرتها التي ارتدت ثوب العزة والعراقة مجددًا، قريبًا .

والجدير بالذكر أنه على الرغم من المستقبل العظيم الذي تسير المملكة عليه لتصل إلى أعلى قمة من المجد والنجاحات التي ما زالت تحققها على مر السنوات، ما زالت تعتز بأصولها وعراقة تاريخها، وتُعيد لنا الماضي من جديد من خلال تخليد ذكراه والاعتزاز به في مسيرة نجاحاتها وتقدمها المستمر .