تمكن فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من فشل حاد في الرئة .

وتفصيلاً، دخل المريض إلى مستشفى ضباء وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة، ولكنه احتاج إلى نقل عاجل لتخصصي تبوك.

وقد جرى التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة بنقل المريض، وباستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم “الإيكمو”.

وعلى الفور انتقل فريق الإيكمو في تخصصي تبوك إلى مستشفى ضباء وتم عمل الفحوصات والإجراءات الطبية، ومن ثم نقل المريض لوحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي للمتابعة الدقيقة وتلقي العلاج اللازم لتستقر الحالة بفضل الله .

والجدير بالذكر أن فريق الإيكمو بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تم استدعاءه لعدد من الحالات المرضية خلال الأسبوع الماضي إلى كلاً من مستشفيات الجوف وعرعر، حيث يضم فريق الإيكمو بتخصصي تبوك كادر طبي متعدد التخصصات على قدر عالٍ من الكفاءة ومدرب على أعلى مستوى، حيث أنه ساهم في إنقاذ العديد من الحالات الحرجة .