انتشرت لقطات مروعة توثق اغتصاب أحد المسلحين لفتاة وسط الشارع في السودان، وفقاً لفيديو صوره أحد سكان الخرطوم وتم تداوله على نطاق واسع.

وعلق الشخص الذي صور الفيديو خلسة من شرفة منزله، قائلاً إن هذا يؤكد لكل من ينكر الأمر، وجود حالات اغتصاب بالفعل.

و ظهر في الفيديو رجل يرتدي ما قيل إنه “زي قوات الدعم السريع”، واقفاً عند زاوية أحد الشوارع في مكان قريب من موقع “المغتصب” وكأنه يحميه. قائلاً أن “هذا يحدث في شارع عام رئيسي وبكل جرأة ووقاحة!”.

وفي سياق متصل، نفت قوات الدعم السريع بشدة مزاعم الاغتصاب والقتل التعسفي. مشيرة في وقت سابق أن بعض الجناة يرتدون زيها ويقترفون الجرائم بغية إلصاق التهم بقواتها.