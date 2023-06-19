أثار كريم بنزيما نجم الاتحاد الجديد حالة واسعة من الجدل بعد قيامه بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد عقب رحيله عن معقل الملكي في الميركاتو الحالي.

حيث قام بنزيما ، بإلغاء متابعة ريال مدريد عبر “إنستغرام” في تصرف غير مفهوم، كما تابع فريق الاتحاد بعد الانضمام لهم.

وأثار بنزيما حالة من الغرابة بتصرفه خاصة أن رحيله عن الريال لم يتم بصورة سيئة وكذلك لم يكن هناك أي جفاء خلال الفترة الأخيرة.

كما أن أن بنزيما لا يزال يتابع حسابات زملائه السابقين في ريال مدريد ولم يلغ متابعتهم، وكذلك لا يزال يتابع فريقه الأسبق ليون الفرنسي.