تعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لموجة من الانتقادات بعد نشرها صورا جديدة بسبب حذائها الضخم.

وظهرت هيفا بفستان ضيق باللون البني ، وحذاء بكعب عالٍ مرتفع عن الأرض بشكل ملفت.

وقد أثار الحذاء الضخم انتقاد المتابعين الذين اعتبروه أنه خارج عن المألوف.