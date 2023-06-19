تعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لموجة من الانتقادات بعد نشرها صورا جديدة بسبب حذائها الضخم.
وظهرت هيفا بفستان ضيق باللون البني ، وحذاء بكعب عالٍ مرتفع عن الأرض بشكل ملفت.
وقد أثار الحذاء الضخم انتقاد المتابعين الذين اعتبروه أنه خارج عن المألوف.
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لموجة من الانتقادات بعد نشرها صورا جديدة بسبب حذائها الضخم.
وظهرت هيفا بفستان ضيق باللون البني ، وحذاء بكعب عالٍ مرتفع عن الأرض بشكل ملفت.
وقد أثار الحذاء الضخم انتقاد المتابعين الذين اعتبروه أنه خارج عن المألوف.
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