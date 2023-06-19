قام السائح الكوري، مو بيني، بزيارة المملكة وذهب إلى تبوك، قبل أكثر من عام ونصف العام ومنذ ذلك الوقت لم يغادرها حيث أغرم بالمكان وأصحابه كما يقول.

وقال مو بيني خلال حديثه على العربية :” أنه جاء إلى السعودية قبل أكثر من عام ونصف لأجل السياحة حيث لديه بعض الأصدقاء في المملكة، وجاء دعوه لزيارة المكان”، لافتًا أنه أغرم بالمكان ولم يستطع مغادرته.

وأضاف:” أتيت هنا منذ أكثر من سنة ونصف، وهذه من أكثر التجارب لي روعة، رأيت الكثير من الإبل هنا، وكم من التاريخ مرتبط بهذا المكان، وهذا بالنسبة لي فرصة للقدوم ورؤية كل شيء.”

وأكد السائح الكوري أنه يعتبر المملكة بيته الثاني، مُشيرًا إلى وجود أشياء كثيرة فيها وفي كل مرة تسمح له الفرصة يحضر احتفالاً هنا أو مهرجاناً هناك مثل مهرجان جادة الإبل في تبوك.

وأفاد بأنه يذهب مباشرة دون تردد لحضور الفعاليات حيث يتطلع لمشاهدة بعض التجارب الثقافية، مثل مسابقة الجمال للإبل.