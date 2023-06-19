عاش ركاب طائرة حالة من الرعب بعدما واجهت صعوبة في هبوطها في مطار القريات.

ويعود سبب صعوبة هبوط الطائرة في مطار القريات إلى شدة الرياح ما أدى لوجود مقاومة عالية أمام الطائرة حالت دون هبوطها من المحاولة الأولى .

وبعد 4 محاولات تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام، وسادت حالة من الفرحة والتصفيق لكابتن الطائرة .

ويسمع في مقطع فيديو التقط من على متن الطائرة بكاء سيدة من شدة فرحها بعد خوفها ، وآخر يحمد الله ويشكره على الهبوط بسلام .

من جانبه علق الكابتن طيار عبدالله الغامدي على الفيديو بقوله ” الأمر عادي جدا الرؤيا واضحه والسماء صحو يمكن تغير اتجاه الرياح وقام بالغاء الهبوط الاول وهبط في المدرج الاخر بكل سهوله ماله داعي كل اللي حصل الامر عادي جدا واقل من عادي بكاء وصياح ودعاء وتهليل وتكبير على ايش نعم هذا الامر والذكر طيب وحميد ولكن ماله داعي كل ردود هالافعال” .