كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن رفع قيمة قروض البناء، وقروض الهدم وإعادة البناء الآجلة السداد لتصبح 1.75 مليون درهم .

ويأتي ذلك الإجراء لمساعدة ذوي الدخل المحدود على اختيار المنفعة السكنية المناسبة عبر مركز «إسكان أبوظبي»، مُشيرة إلى إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى .

وأفادت هيئة أبوظبي للإسكان، بأن مركز «إسكان أبوظبي» سيقدم خدمات ومزايا الجديدة لأول مرة تستهدف دعم ذوي الدخل المحدود، وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد بالأسرة عن 3725 درهمًا .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة منى المنصوري المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي، أنه تم إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى.

وأوضحت المنصوري أنه لضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني.

وكشفت أن قيمة القروض السكنية الخاصة بشراء مسكن جاهز وقرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء أصبحت 1.75 مليون للقروض التي كانت تقل عن هذه القيمة.