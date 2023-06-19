قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لولاة الأمر -حفظهم الله- على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة على تولي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، والدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًّا.

كما قدم “السديس” التهنئة للشيخ يوسف بن سعيد بمناسبة تكليفه إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة، وأعرب عن سعادته بتكليفه داعيًا له بالتوفيق والسداد.

وشغل الدكتور يوسف، منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام “رؤى وتطلعات”، وعضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة 5 أعوام، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضو مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، ومحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ، إلى جانب مناصب أخرى كثيرة.

ويحظى الدكتور يوسف بمشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها؛ إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

يُذكر أن “بن سعيد” حصل على البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض، والماجستير عن رسالته “المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب- دراسة وتحقيقًا وشرحًا”؛ وذلك في عام 1415هـ، كما حصل على الدكتوراه عن رسالته “آراء الفِرَق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها- الجهمية والمعتزلة”؛ وذلك في عام 1418هـ.