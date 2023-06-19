كشفت دراسة حديثة أن الماء على عكس الشائع لا يحتل المرتبة الأولى في الترطيب ، حيث توصل باحثون في كلية طب جامعة سانت أندروز في اسكتلندا إلى أن الماء يقوم بعمل جيد جدا في ترطيب الجسم بسرعة، إلا أن المشروبات التي تحتوي على القليل من السكر أو الدهون أو البروتين تؤدي وظيفة أفضل في إبقاء جسم الإنسان رطبا لفترة أطول.

وقال الباحث في كلية سانت أندروز للطب رونالد موغان، أن سبب استجابة جسم الإنسان للمشروبات تعود لحجم المشروب، فكلما شرب مزيداً زادت سرعة إفراغ الشراب من المعدة وامتصاصه في مجرى الدم، وبالتالي يخفف سوائل الجسم ويمنح الترطيب المناسب.

وأضاف موغان أن العامل الآخر الذي يؤثر على مدى ارتباط الماء المتبلور في المشروبات هو المغذيات التي يحتوي عليها.

واتضح أن الحليب أكثر ترطيبًا من الماء العادي، لأنه يحتوي على سكر اللاكتوز وبعض البروتينات والدهون، والتي تساعد جميعها على إبطاء إفراغ السوائل من المعدة والحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

كما يحتوي الحليب على الصوديوم، الذي يعمل مثل الإسفنج ويحتفظ بالماء في الجسم، ويؤدي إلى إنتاج كمية أقل من البول.