قامت مدينة الملك سعود الطبية، بتحذير الحجاج من ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر في الأجواء الحارة؛ لما قد يسببه من أضرار عدة كحساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا لمن يعانون من الأكزيما في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة، فيما فضّلت اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان.

وأكدت المدينة على أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب، واختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد.

كما شددت على أهمية غسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.