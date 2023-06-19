تخطط شركة “OMODA & JAECOO” العالمية المتخصصة في صناعة المركبات الصينية، لإطلاق أول إصداراتها في أسواق المملكة، خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.

ويمكن للسيارة الكهربائية OMODA 5 EV الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 7.8 ثانية، حيث دعمت بمحرك كهربائي “أمامي” يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 204 حصانا.

وتحمل السيارة OMODA 5 EV بطارية كهربائية سعتها 64 كيلومتر/ساعة، مع مدى للسير يبلغ 450 كيلومتر، ويمكن للسيارة الوصول إلى نسبة 80% من طاقتها خلال مدة زمنية قدرها 35 دقيقة وذلك لاعادة الشحن.

وتضم السيارة OMODA 5 EV تصميم خارجي انيق، مع عدد من التجهيزات الداخلية تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي طراز SONY، مع باقة من وسائل التحكم والرفاهية.