أبدى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، استيائه من الحكم الذي صدر مؤخرا بعزله من رئاسة النادي.

وأكد أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعزله من رئاسة النادى، استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.

ولفت، خلال الجلسة التي عقدت للطعن على حكم عزله من رئاسة النادي، أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.

وأضاف:” لأول مرة أحضر جلسة ومكونش متحمس، لاسيما وأنا الوحيد في مصر اللي كل شوية أتعزل وأتحبس ومش عارف ليه أنا بالذات، وبيتهموني إنى أهنت شقيقة الخطيب، وأنا معرفهاش أصلا ، اللي بيحصلي ده إهانة وعيب في حقي”.

يذكر أن الجلسة التي عقدت اليوم انتهت بحجز القضية للحكم بجلسة 8 يوليو المقبل.