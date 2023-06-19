سلط وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، الضوء على ما تفعله المملكة للتخفيف من الأزمة السودانية.

وقال إن المملكة ساهمت في إنشاء منطقة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمية بجدة لتكون مركزا لتخزين وإرسال المساعدات الإنسانية للسودان والمناطق المتضررة من الأزمة.

وأكد أن المملكة تواصل دعم السودان وإيصال المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة وبقيمة وصلت إلى 100 مليون دولار، كما أقامت المملكة جسر جوي وأخر بحري لإيصال المساعدات للسوادن، وتنفيذ عمليات الإجلاء، وتنظيم حملة شعبية لجمع التبرعات لصالح الشعب السوادني.

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تواصل دعم السودان وإيصال المساعدات الإنسانية #الإخبارية pic.twitter.com/lmzBvYncES — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023